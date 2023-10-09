Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Спорт
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent

Александер Чеферін
Фото: Getty Images

УЕФА пересмотрит свое решение о допуске к международным соревнованиям российские юношеские команды до 17 лет. Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на анонимные источники.

Изданию сообщили, что существует напряжение внутри некоторых национальных ассоциаций, которые не сразу заявили об отказе играть с россиянами.

Споры уже привели к тому, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с поста главы Шведской спортивной конфедерации после того, как поддержал решение вернуть россиян.

Сейчас смотрят

Сообщается, что это решение вызвало “огромный раскол в руководящем органе, что заставило президента Александера Чеферина пересмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Исполнительного комитета”.

По словам одного из источников, некоторые федерации выразили огромное недовольство, после того как вопрос о возвращении российских команд U-17 подняли в УЕФА. Отмечается, что это произошло без “предварительного уведомления”.

Различные источники настаивают на том, что решение по России может быть изменено 10 октября.

26 сентября УЕФА разрешил командам U-17 из России участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. После решения УЕФА о бойкоте матчей с россиянами заявили девять стран: Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Норвегия и Румыния.

Читайте также
Вслед за УЕФА: ФИФА сняла бан на участие в соревнованиях юниорских сборных России
Джанні Інфантіно

Источник: Independent
Сборная России, УЕФА, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
УЕФА перенес все матчи сборных, которые должны были состояться в Израиле в октябре
штаб-квартира УЄФА
Зинченко закрыл страницу после поддержки Израиля: в комментарии пришли несогласные
Олександр Зінченко
Умерла жена легендарного тренера Манчестер Юнайтед Фергюсона
Алекс Фергюсон з дружиною
Два удаления и Усик на трибунах: Полесье в меньшинстве сделало камбэк в матче с Динамо
ФК Полісся
Грозит 4-летняя дисквалификация: звезда Ювентуса во второй раз провалил допинг-тест
Поль Погба

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь