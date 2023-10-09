УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent

УЕФА пересмотрит свое решение о допуске к международным соревнованиям российские юношеские команды до 17 лет. Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на анонимные источники.

Изданию сообщили, что существует напряжение внутри некоторых национальных ассоциаций, которые не сразу заявили об отказе играть с россиянами.

Споры уже привели к тому, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с поста главы Шведской спортивной конфедерации после того, как поддержал решение вернуть россиян.

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Сообщается, что это решение вызвало “огромный раскол в руководящем органе, что заставило президента Александера Чеферина пересмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Исполнительного комитета”.

По словам одного из источников, некоторые федерации выразили огромное недовольство, после того как вопрос о возвращении российских команд U-17 подняли в УЕФА. Отмечается, что это произошло без “предварительного уведомления”.

Различные источники настаивают на том, что решение по России может быть изменено 10 октября.

26 сентября УЕФА разрешил командам U-17 из России участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. После решения УЕФА о бойкоте матчей с россиянами заявили девять стран: Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Норвегия и Румыния.

Источник : Independent

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