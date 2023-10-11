Украина — Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу встретится с командой Северной Македонии в матче седьмого тура отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 14 октября на Дженерали Арена в Праге.
Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Где смотреть Украина — Северная Македония
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Киев, Суспільне Черновцы, Суспільне Харьков), кроме OTT-сервисов.
В сети интернет матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Кроме того, в эфире радио Проминь состоится аудиотрансляция матча.
Это будет седьмая очная встреча команд. В четырех играх фортуна была на стороне Украины, один раз команды сыграли вничью и еще в одном матче зафиксировали победу македонцев.
Напомним, июньская игра в Скопье завершилась волевой победой сборной Украины со счетом 3:2. Тогда сине-желтые отыгрались после пропущенных двух голов.
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