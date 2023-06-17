Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Украина закамбечила и вырвала победу у Северной Македонии в отборе на Евро-2024
Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче отбора на Евро-2024. Игра состоялась в Скопье на стадионе Тоше Проески и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-желтых.
Северная Македония — Украина — 2:3
- Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас
- Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрик, Довбик
- Голы: Барди, (пен.)31 Эльмас, 39 — Забарный, 62 Конопля, 68 Цыганков, 83
Обзор матча и видео ожидайте позже…
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