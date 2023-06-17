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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина закамбечила и вырвала победу у Северной Македонии в отборе на Евро-2024

Збірна України - Північна Македонія
Фото: УАФ

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче отбора на Евро-2024. Игра состоялась в Скопье на стадионе Тоше Проески и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-желтых.

Северная Македония — Украина — 2:3

  • Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас
  • Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрик, Довбик
  • Голы: Барди, (пен.)31 Эльмас, 39 — Забарный, 62 Конопля, 68 Цыганков, 83

Обзор матча и видео ожидайте позже…

Сборная Северной Македонии, Сборная Украины, Футбол, Чемпіонат Європи
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