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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины по каратэ завоевала первые медали на ЧМ-2023 по каратэ

Валерій Чоботар та Андрій Заплітний

Сборная Украины по каратэ завоевала первые медали на чемпионате мира-2023, который проходит в венгерском Будапеште. Бронзовые награды выиграли Андрей Заплитный и Валерий Чеботарь.

Заплитный в весе до 75 кг в поединке за третье место одолел призера предыдущего чемпионата мира Томаса Скотта из США. По итогам поединка каратисты набрали равное количество баллов (5:5), но украинец имел преимущество “первого безальтернативного балла” и одержал победу.

А Чеботарь в решающем матче за бронзу в весовой категории до 84 кг победил “нейтрального” россиянина Эдуарда Гаспаряна со счетом 1:0.

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Для Андрея это первая медаль на уровне чемпионатов мира, тогда как для Валерия это уже вторая бронза в карьере с мундиалей.

Напомним, во время ЧМ-2023 произошел скандал, после того как украинку Анжелику Терлюгу лишили финального поединка за золото. Она выиграла свой бой против болгарки Ивет Горановой со счетом 14:11. Тогда ее соперница подала протест из-за сбоя часов посреди боя.

Поединок возобновили с отметки 1 мин 17 сек, когда лидировала болгарка. В итоге Горанова удержала преимущество над украинкой с отрывом в два балла, что и привело к решению судей, которое лишило Терлюгу права бороться за золото.

Таким образом, Терлюга будет бороться за бронзу в весе до 55 кг против представительницы Ирана Фатим Саадати.

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Фото: Валерий Чеботарь

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