Это не спорт: украинская каратистка Терлюга заявила, что у нее украли финал ЧМ

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга обвинила Международную федерацию каратэ в том, что у нее отобрали заслуженную победу в полуфинале чемпионата мира.

По решению судей, в поединке с олимпийской чемпионкой из Болгарии Ивет Горановой Терлюга проиграла, но ситуация оказалась неоднозначной.

Сначала украинка победила Горанову со счетом 14:11. Впрочем, соперница подала протест из-за сбоя посреди поединка часов, которые демонстрируют продолжительность боя. Как следствие, бой длился на 20 секунд дольше. Поединок возобновили с отметки 1 мин 17 сек, и соответствующим счетом — 5:4 в пользу болгарки.

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В итоге, болгарка удержала преимущество над украинкой с отрывом в два балла, что и привело к решению судей, которое лишило украинку права бороться за золотую медаль.

Терлюга: Я ненавижу этот спорт

Украинка в своем Instagram эмоционально отреагировала на решение судей, заявив, что этим они забрали ее победу.

— Все худшее, что могло произойти, произошло сегодня со мной. Сегодня я честно выиграла все поединки, и тот полуфинал против Ивет Горановой (14-11) был невероятным. Каждый балл, который был в этом поединке, был честным, — написала она.

Терлюга указала, что и судьи, и команда соперницы использовали проблему с часами в пользу болгарской спортсменки.

— Когда они вернули бой, болгарская соперница убегала по углам и не хотела больше драться. Тебе с этим жить, Ивет. Ты так хотела попасть в финал чемпионата мира?!…. Я никогда не прощу за этот день. Это был не спорт. Это была просто несправедливость. А теперь мне кто-то будет говорить: иди и соберись на свой бронзовый финал? Да я просто ненавижу этот спорт, — написала она.

Украинка обвинила судей, что они вернули таймер на время, где у спортсменки из Болгарии было преимущество, вместо того, чтобы, например, начать новый бой.

— Я сегодня никого не подвела. Я честно выиграла и должна быть в финале. У меня украли мою мечту. Сердце болит, руки трясутся, когда пишу все эти слова, мне хочется кричать от боли, и я не знаю, что делать дальше, — написала Терлюга.

Терлюгу поддержала Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая недавно также была в скандальной ситуации из-за решения судей, поддержала Терлюгу после поражения в полуфинале чемпионата мира по каратэ в Будапеште.

— Ублюдки, будь сильной, — написала Харлан.

Тренер Терлюги прокомментировал скандал

Тренер Украины по каратэ Александр Тонкошкур в комментарии Суспільне Спорт прокомментировал скандал Терлюги в полуфинале мирового первенства в Будапеште.

— К большому сожалению, судейская коллегия удовлетворила протест и вернула поединок не с начала, по нулям, а на тогда, когда остановилось время. Считаю, что болгарская сторона, которая проиграла, уцепилась за единственную возможность помочь своей спортсменке, сделала этот протест. Но его удовлетворили.

Для нас это неожиданность, потому что когда происходит нарушение процедуры, не замечают выход за линию или несколько судей добавляют оценку, а ее не отмечают спортсмену… То есть нарушение процедуры — это одно, а какие-то административные моменты — другое. Но судьи решили, что это очень большое время — 25 секунд — и вернули его в бой, — заявил он.

Он рассказал, что украинская федерация по каратэ напишет письмо в президиум Всемирной федерации каратэ с просьбой дать разъяснения, почему и по какой статье правил так повела себя судейская коллегия и почему они в ответ на эту административную ошибку решили удовлетворить протест.

В то же время Тоношкур признал, что у них есть понимание, что “на 99% ничего не можем сделать, а только повлиять на будущие отношения между судьями и национальными федерациями и спортсменами”.

Он добавил, что сейчас у команды спортсменки есть два дня — четверг и пятница — до бронзовых финалов в субботу.

— Поэтому сейчас нужна такая эмоциональная встряска, отдохнуть от этого день-два. Хорошо, что эти два дня есть — попробуем Анжелику все-таки включить, потому что у нее за всю карьеру ни одной медали нет с чемпионата мира. Если судьба дает такой шанс, она должна его использовать, — сказал он.

Отметим, что теперь, если решение судей не будет пересмотрено, Анжелике Терлюге придется бороться только за бронзу, поединок за которую состоится в субботу, 28 октября.

Фото: anzhelika_terliuga / Instagram

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