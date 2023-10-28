Збірна України з карате виборола перші медалі на ЧС-2023 з карате
Збірна України з карате здобула перші медалі на чемпіонаті світу-2023, що триває в угорському Будапешті. Бронзові нагороди виграли Андрій Заплітний та Валерій Чоботар.
Заплітний у вазі до 75 кг у поєдинку за третє місце здолав призера попереднього чемпіонату світу Томаса Скотта зі США. За підсумками поєдинку каратисти набрали рівну кількість балів (5:5), але українець мав перевагу “першого безальтернативного бала” та здобув перемогу.
А Чоботар у вирішальному матчі за бронзу у ваговій категорії до 84 кг переміг “нейтрального” росіянина Едуарда Гаспаряна з рахунком 1:0.
Для Андрія це перша медаль на рівні чемпіонатів світу, тоді як для Валерія це вже друга бронза в кар’єрі з Мундіалю.
Нагадаємо, під час ЧС-2023 стався скандал, після того як українку Анжеліку Терлюгу позбавили фінального поєдинку за золото. Вона виграла свій бій проти болгарки Івет Горанової з рахунком 14:11. Тоді її суперниця подала протест через збій годинника посеред бою.
Поєдинок відновили з позначки 1 хв 17 сек, коли лідирувала болгарка. У підсумку Горанова втримала перевагу над українкою із відривом у два бали, що і призвело до рішення суддів, яке позбавило Терлюгу права боротись за золото.
Таким чином, Терлюга змагатиметься за бронзу у вазі до 55 кг проти представниці Ірану Фатім Саадаті.
Фото: Валерій Чоботар
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