Ломаченко объявил о проведении боя с Камбососом за вакантный пояс IBF

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко следующий бой проведет против австралийского боксера Джорджа Камбососа.

На своей странице в Instagram, которая недоступна для пользователей в Украине, Ломаченко опубликовал пост, в котором выложил постер поединка.

На нем отмечается, что бой состоится 12 мая 2024 года в Австралии — город не уточняется.

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Свое сообщение Ломаченко прокомментировал: С Богом. Мир всем.

На кону боя Ломаченко — Камбосос будет стоять чемпионский титул IBF. Этот пояс стал вакантным после отказа Дэвина Хейни, который сменил весовую категорию.

Что известно о бое Ломаченко — Камбосос

В середине декабря промоутер Top Rank Боб Арум сообщил, что стороны договорились о проведении боя между Ломаченко и Камбососом за пояс IBF в легком весе.

Сначала ориентировочной датой называли 13 апреля, а местом проведения — город Перт.

Сам австралиец также недавно намекнул на предстоящий бой с украинцем, когда выложил в социальной сети Instagram постер боя Ломаченко — Камбосос.

Фото: Instagram/Василий Ломаченко

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