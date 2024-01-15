Ломаченко объявил о проведении боя с Камбососом за вакантный пояс IBF
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко следующий бой проведет против австралийского боксера Джорджа Камбососа.
На своей странице в Instagram, которая недоступна для пользователей в Украине, Ломаченко опубликовал пост, в котором выложил постер поединка.
На нем отмечается, что бой состоится 12 мая 2024 года в Австралии — город не уточняется.
Свое сообщение Ломаченко прокомментировал: С Богом. Мир всем.
На кону боя Ломаченко — Камбосос будет стоять чемпионский титул IBF. Этот пояс стал вакантным после отказа Дэвина Хейни, который сменил весовую категорию.
Что известно о бое Ломаченко — Камбосос
В середине декабря промоутер Top Rank Боб Арум сообщил, что стороны договорились о проведении боя между Ломаченко и Камбососом за пояс IBF в легком весе.
Сначала ориентировочной датой называли 13 апреля, а местом проведения — город Перт.
Сам австралиец также недавно намекнул на предстоящий бой с украинцем, когда выложил в социальной сети Instagram постер боя Ломаченко — Камбосос.
Фото: Instagram/Василий Ломаченко