Продолжительность работы инвертора от аккумулятора зависит от емкости батареи, мощности подключенных приборов и технических характеристик самого устройства.

Важно учитывать и потери электроэнергии во время преобразования тока. Поэтому фактическое время автономной работы обычно меньше, чем можно получить при простом расчете емкости аккумулятора.

Факты ICTV разобрались, сколько часов может работать инвертор, как рассчитать время автономного питания и на какие характеристики оборудования обращать внимание.

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От чего зависит время работы инвертора с аккумулятором

Прежде всего нужно знать емкость аккумулятора. Ее указывают в ампер-часах (А·ч) или киловатт-часах (кВт·ч). Если производитель указывает емкость в ампер-часах, для расчета также необходимо знать напряжение батареи.

Например, аккумулятор на 100 А·ч с напряжением 12 В имеет запас энергии 1,2 кВт·ч. Но использовать весь этот объем не получится, поскольку часть энергии остается недоступной из-за ограничений системы управления и допустимой глубины разряда.

На то, сколько работает инвертор от аккумулятора, влияют:

емкость батареи;

мощность техники;

КПД инвертора;

собственное энергопотребление инвертора;

тип и состояние аккумулятора.

На сколько времени хватает инвертора и какие есть потери

Не стоит просто делить емкость аккумулятора на мощность бытовой техники. Такой подход не учитывает потери во время работы системы.

Например, если инвертор имеет КПД 90%, то из каждых 100 Вт·ч, поступающих от аккумулятора, примерно 90 Вт·ч преобразуются в полезную электроэнергию. Остальная энергия расходуется на работу самого устройства и преобразование тока.

Кроме того, нужно учитывать, что аккумулятор не всегда можно разряжать полностью. Например, известный производитель для одной из моделей батарей указывает номинальную емкость 5,12 кВт·ч, а полезную — 4,864 кВт·ч. Именно на последний показатель стоит ориентироваться при оценке автономности.

В технической документации на инверторы в зависимости от модели и напряжения указан КПД примерно 87–92%. Производитель также приводит показатели собственного энергопотребления устройств. Поэтому при расчете важно учитывать не только характеристики аккумулятора, но и параметры инвертора.

Сколько часов может работать инвертор от аккумулятора

Рассмотрим пример с батареей, полезная емкость которой составляет 4,864 кВт·ч. Для расчета возьмем инвертор с КПД 90% и собственным энергопотреблением 10 Вт.

Если подключить приборы с суммарной мощностью:

100 Вт — аккумулятора хватит примерно на 40 часов;

200 Вт — примерно на 20 часов;

300 Вт — примерно на 14 часов;

500 Вт — примерно на 8,5 часа;

700 Вт — примерно на 6 часов;

1000 Вт — примерно на 4 часа.

Это ориентировочные результаты, показывающие, сколько работает инвертор от аккумулятора при постоянной нагрузке. В реальных условиях время работы зависит от режима использования техники и температуры аккумулятора.

Например, холодильник не потребляет одинаковое количество электроэнергии в течение всех суток, поскольку компрессор периодически включается и выключается. Поэтому его среднее потребление обычно ниже мощности, указанной в техническом паспорте.

На сколько времени хватает инвертора для бытовой техники

Чтобы оценить время автономной работы дома, стоит учитывать, какие именно приборы подключены к системе.

Например, для одновременного питания роутера, трех LED-ламп, ноутбука и телевизора требуется примерно 200 Вт. При указанных выше условиях аккумулятора емкостью 5,12 кВт·ч хватит ориентировочно на 20 часов.

Если дополнительно подключить холодильник, нагрузка возрастет. Но для более точного расчета нужно учитывать его среднее энергопотребление, а не только мощность компрессора во время запуска.

Осторожно нужно использовать электрочайники, обогреватели и утюги. Они имеют высокую мощность и быстро расходуют запас энергии аккумулятора. Кроме того, необходимо проверить, рассчитан ли инвертор на такую нагрузку.

Почему инвертор работает меньше, чем ожидалось

Даже правильно рассчитанное время автономной работы может отличаться от фактического.

На это влияют:

износ аккумулятора и уменьшение его реальной емкости;

низкая температура, которая может ухудшать характеристики батареи;

ограничения системы защиты аккумулятора;

высокие пусковые токи холодильников, насосов и другой техники;

собственное энергопотребление инвертора, особенно при небольшой нагрузке.

Итак, чтобы определить, сколько часов работает инвертор от аккумулятора, нужно знать полезную емкость батареи, КПД инвертора и суммарное энергопотребление подключенных приборов.

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