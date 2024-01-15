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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Неделю провел в коме: испанский мотогонщик умер после аварии на ралли Дакар-2024

Карлес Фалькон

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон умер от травм, полученных в аварии во время участия в ралли Дакар более недели назад. Ему было 45 лет.

Об этом сообщила команда TwinTrail Racing, за которую он выступал.

Во время второго этапа 7 января Фалькон попал в жуткую аварию, в которой получил тяжелые травмы. У него диагностировали повреждения позвоночника, ребер, ключицы и левого запястья. Также сообщается, что у него произошел отек мозга.

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После аварии Twin Trail сообщила, что испанец был “без сознания и без пульса”, но врачи реанимировали его. Тогда Фалькона срочно доставили в больницу Аль-Дувадими.

С тех пор он находился в состоянии искусственной комы. Позже его перевезли в больницу в Рияде, а спустя несколько дней — в Испанию.

— Карлес покинул нас. Медики подтвердили, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца и дыхания во время аварии, являются необратимыми, — говорится в сообщении команды Twin Trail.

Там добавили, что Фалькон был улыбающимся человеком, всегда активным, который страстно любил все, что делал, особенно мотоциклы.

Организаторы ралли Дакар опубликовали сообщение о смерти мотогонщика, отметив, что он потерпел падение на 448 км на отрезке от Аль-Хенакии до Аль-Дувадими.

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Фото: Carles Falcón Brunet

Дакар, мотоспорт, смерть спортсмена
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