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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Тиждень провів у комі: іспанський мотогонщик помер після аварії на ралі Дакар-2024

Карлес Фалькон

Іспанський мотогонщик Карлес Фалькон помер від травм, отриманих в аварії під час участі в ралі Дакар понад тиждень тому. Йому було 45 років.

Про це повідомила команда TwinTrail Racing, за яку він виступав.

Під час другого етапу 7 січня Фалькон потрапив у моторошну аварію, в якій дістав важкі травми. У нього діагностували ушкодження хребта, ребер, ключиці та лівого зап’ястя. Також повідомляється, що у нього стався набряк мозку.

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Після аварії Twin Trail повідомила, що іспанець був “непритомний і без пульсу”, але лікарі реанімували його. Тоді Фалькона терміново доставили в лікарню Аль-Дувадімі.

Відтоді він перебував у стані штучної коми. Пізніше його перевезли до лікарні у Ріяді, а через кілька днів — до Іспанії.

— Карлес покинув нас. Медики підтвердили, що неврологічні ушкодження, спричинені зупинкою серця та дихання під час аварії, є незворотними, – йдеться у повідомленні команди Twin Trail.

Там додали, що Фалькон був усміхненою людиною, завжди активним, який пристрасно любив все, що робив, особливо мотоцикли.

Організатори ралі Дакар опублікували повідомлення про смерть мотогонщика, зазначивши, що він зазнав падіння на 448 км на відрізку від Аль-Хенакії до Аль-Дувадімі.

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Фото: Carles Falcón Brunet

Дакар, мотоспорт, смерть спортсмена
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