Юрген Клопп сообщил о своем уходе из Ливерпуля в конце сезона — официально

Немецкий специалист Юрген Клопп объявил, что покинет английский Ливерпуль по окончании сезона-2023/24.

Клопп покидает Ливерпуль

Свое решение 56-летний Клопп объяснил “исчерпанием энергии”.

— Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все еще принимаю это решение, показывает вам, что я убежден, что это то решение, которое я должен сделать, — сказал тренер.

Он добавил, что у него нет проблем, но, по его словам, он давно знал, что когда-то ему придется об этом объявить. Клопп сказал: Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия.

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На этой неделе мерсисайдцы вышли в финал Карабао Кап и возглавляют английскую Премьер лигу после 21 тура, имея в активе 48 очков.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Юрген Клопп присоединился к Ливерпулю в октябре 2015 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов и первый за 30 лет для красных трофей чемпиона Англии. Также под его руководством футболисты Ливерпуля завоевали Кубок Англии, Клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

Источник : Liverpool FC

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