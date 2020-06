Ливерпуль досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге сезона-2019/20 благодаря поражению Манчестер Сити от Челси в матче 31-го тура АПЛ.

После победы мерсисайдцев над Кристал Пэлэс в среду им оставалось одержать одну победу, а точнее два очка, чтобы стать полностью недосягаемыми для преследователей. Или ждать осечку подопечных Пепа Гвардиолы на Стэмфорд Бридж.

Tell the world…

We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda

— Liverpool FC (at) (@LFC) June 25, 2020