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Факты / Спорт

Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Ливерпуль досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге сезона-2019/20 благодаря поражению Манчестер Сити от Челси в матче 31-го тура АПЛ.

После победы мерсисайдцев над Кристал Пэлэс в среду им оставалось одержать одну победу, а точнее два очка, чтобы стать полностью недосягаемыми для преследователей. Или ждать осечку подопечных Пепа Гвардиолы на Стэмфорд Бридж.

И Челси не подвел. Аристократы обыграли горожан в родных стенах со счетом 2:1 благодаря голам Пулишича и Виллиана. Интересно, что шестью годами ранее Челси также вмешался в чемпионскую гонку Ливерпуля и Сити, но тогда золото досталось команде из Манчестера.

Фото: Dreamstime

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