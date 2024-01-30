Россиян окончательно лишили золота Олимпиады в фигурном катании после бана Валиевой

Команду ОКР официально лишили золотой медали зимней Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.

Соответствующее решение утвердил Международный союз конькобежцев (ISU) после постановления CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую на четыре года дисквалифицировали за допинг.

В вердикте ISU отмечается, что результаты Валиевой в командном турнире по фигурному катанию аннулированы. Таким образом, новыми олимпийскими чемпионами стала команда США, а серебряным призером — Япония.

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Что касается бронзы, то даже с аннулированными результатами Валиевой сборной Олимпийского комитета России удалось зацепиться за третье место. На одно очко они опередили Канаду.

— Мы очень гордимся нашими олимпийскими чемпионами 2022 года — Натаном Ченом, Винсентом Чжоу, Карен Чен, Алексой Книрим, Брендоном Фрейзером, Мэдисон Чок, Эваном Бейтсом, Мэдисон Хаббелл, Закари Донохью — за их совершенство на льду и вне его, — говорится в сообщении Американской федерации фигурного катания на коньках.

Кроме лишения олимпийского золота, ISU утвердил и другие санкции против Камилы Валиевой.

Фигуристку лишили всех наград после дисквалификации и решения CAS. В частности, речь идет о золоте Евро-2021 по фигурному катанию, которое досталось другой россиянке Анне Щербаковой.

Дисквалификация Камилы Валиевой

29 января CAS на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В вердикте отмечалось, что Валиева нарушила антидопинговые правила перед Играми-2022.

Во время зимней Олимпиады-2022 россияне традиционно попали в громкий допинговый скандал. После командного турнира, на котором команда ОКР заняла первое место, организаторы решили отложить церемонию награждения.

Впоследствии стало известно, что это связано с выявленным допингом у лидера их команды Валиевой. Она сдала текст до соревнований в Китае, но его позже проверили из-за вспышки коронавируса в лаборатории в Стокгольме.

Еще во время Олимпийских игр говорили, что у команды ОКР могут отобрать золотые медали.

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