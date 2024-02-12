Полиция Германии задержала убийцу украинского баскетболиста — МИД

Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе провело переговоры с главой полиции города Эссен по расследованию убийства украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, МИД взял на особый контроль расследование убийства 17-летнего юноши. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.

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По имеющейся информации, немецкая полиция уже задержала нападавшего, продолжаются следственные действия.

Консульство также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет.

Что известно об убийстве баскетболиста Владимира Ермакова

Федерация баскетбола Украины сообщила, что трагедия произошла в городе Дюссельдорф.

Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за немецкую молодежную команду ART Giants (U-19).

Накануне очередного матча на юношей напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы, говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины. Владимира Ермакова, к сожалению, не удалось спасти.

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