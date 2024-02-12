В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины

В Германии убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова, который выступал за юношеские сборные Украины. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Дюссельдорф.

— Ужасное известие для украинской баскетбольной семьи… В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков, — сообщили в ФБУ.

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Обстоятельства гибели баскетболиста Ермакова

В посте Федерации баскетбола Киева было предоставлено больше информации об обстоятельствах гибели спортсмена.

Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

— Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации, — отмечается в заметке.

Некоторые СМИ пишут, что нападавшие были арабского происхождения. Местная полиция сейчас занимается делом. Сообщается, что на месте преступления были свидетели.

Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах Тейваз и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Фото: Федерация баскетбола города Киева

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