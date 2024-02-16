Мбаппе сообщил ПСЖ, что уходит из клуба в конце сезона

Килиан Мбаппе уведомил руководство Пари Сен-Жермен, что покинет клуб в конце сезона, когда у него завершится контракт. Об этом пишет издание The Athletic, ссылаясь на источники.

Отмечается, что условия ухода Мбаппе еще полностью не согласованы. Ожидается, что официальное объявление будет сделано после того, как ситуация будет окончательно определена в ближайшие несколько месяцев.

Зарплата Мбаппе в ПСЖ обходится клубу в €200 млн в год.

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Ранее в этом месяце издание Athletic сообщило, что Мбаппе склоняется к тому, чтобы присоединиться к мадридскому Реалу после окончания контракта с ПСЖ. Однако, сторона 24-летнего футболиста осталась недовольна предложением испанского клуба, что затягивает процесс.

Отмечается, что Мбаппе с начала января знал об условиях, которые ему готов предложить Реал. Сам француз может обсуждать их с новым потенциальным клубом, ведь его контракт с ПСЖ истекает после 30 июня.

Летом 2021 года Мбаппе подписал новый двухлетний контракт, который включал пункт о продлении на 12 месяцев в сезоне 2024/25. Однако только он может инициировать это пролонгирование, а не ПСЖ.

Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако летом 2017 года за €180 млн. За 6,5 лет в клубе он забил 243 гола в 290 матчах во всех турнирах, что делает его лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Летом 2023 года сообщалось, что саудовский Аль-Хиляль предлагал за переход Килиана Мбаппе рекордные €300 млн и даже получил от Пари Сен-Жермена разрешение на переговоры с игроком. Но сам футболист отказался вести переговоры с саудитами.

Источник : The Athletic

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