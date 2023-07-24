Рекордная сумма в футболе: Аль-Хиляль сделал предложение ПСЖ по трансферу Мбаппе

Саудовский Аль-Хиляль предложил рекордные €300 млн за футболиста Килиана Мбаппе и получил от Пари Сен-Жермена разрешение на переговоры с игроком.

Если сделку заключат, то этот трансфер станет самым дорогим за всю историю футбола. Рекордным сейчас является переход Неймара в ПСЖ из каталонской Барселоны в 2017 году за €222 млн.

24-летний капитан сборной Франции, у которого остался год контракта ПСЖ, отказался от продления соглашения с чемпионом Лиги 1. После этого Мбаппе не вошел в состав команды, которая отправилась в Японию для участия в предсезонном туре.

СМИ пишут, что ПСЖ стремится продать контракт футболиста сейчас, чтобы в следующем году он не ушел свободным агентом.

В подписании Мбаппе ранее выразили заинтересованность мадридский Реал, лондонский Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, миланский Интер и каталонская Барселона.

Некоторые СМИ пишут, что ПСЖ может отправить игрока в годичную аренду, что также позволило бы парижскому клубу заработать на сделке.

Аль-Хиляль — один из клубов, принадлежащих Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Этим летом они уже подписали Рубена Невеса из Вулверхэмптона и Калиду Кулибали из Челси.

Источник : BBC

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