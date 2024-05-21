Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри: что известно

Британская комиссия по вопросам бокса (BBBoC) отстранила абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика от бокса.

Такая информация появилась на портале BoxRec .

Боксерскую лицензию Усика приостановили

Отмечается, что боксерская лицензия украинца приостановлена до 2 июля 2024 года.

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Причины такого решения BBBoC не указываются. Тем не менее, не исключено, что это мера пресечения, связанная с повреждениями, которые Усик получил во время победного боя против британца Тайсона Фьюри в ночь на 19 мая в саудовском Рияде.

Ожидается, что боксерская лицензия Усика будет восстановлена сразу после того, как он оправится от травм и успешно пройдет медицинское обследование. Обычно такое приостановление является стандартной процедурой.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

По условиям соглашения между боксерами они должны провести бой-реванш. Ориентировочно он запланирован на октябрь 2024 года.

После боя Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring. Вторым стал японец Наоя Иноуэ, а тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд из США.

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