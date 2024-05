Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира: результат боя

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

Бой состоялся в столице Саудовской Аравии, Рияде, на Kingdom Arena.

Бой Усик — Фьюри завершился после 12 раундов судейским решением: 115-112, 114-113 и 113-114.

A DREAM COME TRUE.

THE PRIDE OF UKRAINE.

Стартовый раунд Александр Усик провел очень активно. Фьюри дурачился и играл на публику, давая при этом украинцу наносить удары. В то же время, он тоже неплохо контратаковал.

В двух следующих раундах Усик не прекращал попытки зажать Фьюри в углу, комбинируя удары в туловище и доставая в голову Тайсону.

Четвертый раунд выдался довольно тяжелым для Александра. Фьюри ждал, когда украинец к нему приблизится, после чего пытался нанести удары. В следующем раунде британец выбросил несколько ударов снизу и грязно пробил ниже пояса, на что Александр указал рефери.

Шестой раунд был самым тяжелым для украинца, после того как Фьюри добавил в скорости и несколько раз пробил мощно и точно. Зато седьмой раунд уже был диаметрально противоположным, особенно последняя минута, когда Усик подловил Тайсона и попал в голову, продолжив наносить удары.

Боксеры обменялись мощными ударами в восьмом раунде. Усик пробил точно в голову Фьюри – у британца появилась кровь на лице. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но он смог, не без помощи рефери, продержаться до гонга.

Go ringside for the moment Usyk DROPPED Fury

