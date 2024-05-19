Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира: результат боя
Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.
Бой состоялся в столице Саудовской Аравии, Рияде, на Kingdom Arena.
Усик – Фьюри: результат боя
Бой Усик — Фьюри завершился после 12 раундов судейским решением: 115-112, 114-113 и 113-114.
THE PRIDE OF UKRAINE.
A DREAM COME TRUE.
@Usykaa is UNDISPUTED. #FuryUsyk pic.twitter.com/gMvpA63BAQ
— Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024
Стартовый раунд Александр Усик провел очень активно. Фьюри дурачился и играл на публику, давая при этом украинцу наносить удары. В то же время, он тоже неплохо контратаковал.
В двух следующих раундах Усик не прекращал попытки зажать Фьюри в углу, комбинируя удары в туловище и доставая в голову Тайсону.
Четвертый раунд выдался довольно тяжелым для Александра. Фьюри ждал, когда украинец к нему приблизится, после чего пытался нанести удары. В следующем раунде британец выбросил несколько ударов снизу и грязно пробил ниже пояса, на что Александр указал рефери.
Шестой раунд был самым тяжелым для украинца, после того как Фьюри добавил в скорости и несколько раз пробил мощно и точно. Зато седьмой раунд уже был диаметрально противоположным, особенно последняя минута, когда Усик подловил Тайсона и попал в голову, продолжив наносить удары.
Боксеры обменялись мощными ударами в восьмом раунде. Усик пробил точно в голову Фьюри – у британца появилась кровь на лице. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но он смог, не без помощи рефери, продержаться до гонга.
Go ringside for the moment Usyk DROPPED Fury @Usykaa | #FuryUsyk pic.twitter.com/lhyZ5x3UpX
— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024
Усик продолжал превосходить Фьюри и в следующих двух раундах. Впрочем в 11-м раунде Тайсону удалось несколько восстановить контроль, но при этом он грязно ударил украинца в затылок.
После 12-го раунда победителя боя Усик — Фьюри определили судейские записки. Двое судей отдали победу Усику, один — Фьюри.
Отметим, что впервые с 1999 года королевский дивизион получил абсолютного чемпиона мира. Последним таковым был Леннокс Льюис, однако тогда было три чемпионских пояса, а сейчас — четыре.
Подробнее с ходом поединка вы можете ознакомиться в текстовой-трансляции боя Усик — Фьюри на сайте Факты ICTV.