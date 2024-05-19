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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира: результат боя

Усик — Фьюри: результат боя, кто победил
Фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

Бой состоялся в столице Саудовской Аравии, Рияде, на Kingdom Arena.

Усик – Фьюри: результат боя

Бой Усик — Фьюри завершился после 12 раундов судейским решением: 115-112, 114-113 и 113-114.

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Стартовый раунд Александр Усик провел очень активно. Фьюри дурачился и играл на публику, давая при этом украинцу наносить удары. В то же время, он тоже неплохо контратаковал.

В двух следующих раундах Усик не прекращал попытки зажать Фьюри в углу, комбинируя удары в туловище и доставая в голову Тайсону.

Четвертый раунд выдался довольно тяжелым для Александра. Фьюри ждал, когда украинец к нему приблизится, после чего пытался нанести удары. В следующем раунде британец выбросил несколько ударов снизу и грязно пробил ниже пояса, на что Александр указал рефери.

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Шестой раунд был самым тяжелым для украинца, после того как Фьюри добавил в скорости и несколько раз пробил мощно и точно. Зато седьмой раунд уже был диаметрально противоположным, особенно последняя минута, когда Усик подловил Тайсона и попал в голову, продолжив наносить удары.

Боксеры обменялись мощными ударами в восьмом раунде. Усик пробил точно в голову Фьюри – у британца появилась кровь на лице. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но он смог, не без помощи рефери, продержаться до гонга.

Усик продолжал превосходить Фьюри и в следующих двух раундах. Впрочем в 11-м раунде Тайсону удалось несколько восстановить контроль, но при этом он грязно ударил украинца в затылок.

После 12-го раунда победителя боя Усик — Фьюри определили судейские записки. Двое судей отдали победу Усику, один — Фьюри.

Отметим, что впервые с 1999 года королевский дивизион получил абсолютного чемпиона мира. Последним таковым был Леннокс Льюис, однако тогда было три чемпионских пояса, а сейчас — четыре.

Подробнее с ходом поединка вы можете ознакомиться в текстовой-трансляции боя Усик — Фьюри на сайте Факты ICTV.

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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