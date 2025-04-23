Абраменко рассказал, какие подсказки тренера фристайлист успевает сделать за три секунды прыжка

Олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко рассказал, что во фристайле прыжок длится три секунды, и за это время тренер успевает делать подсказки.

Об этом он рассказал в пятом выпуске видеоподкаста Sport Talk с Андреем Ковальским.

Абраменко развенчал фейки о прыжках во фристайле

Сначала Абраменко подтвердил, что прыжок в лыжной акробатике действительно длится три секунды.

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Тогда ведущий спросил у олимпийского чемпиона о подсказках от тренера непосредственно в момент выполнения прыжка и что удается сделать за это короткое время.

— Конечно, много чего контролирую я, но мы прыгаем под открытым небом, поэтому погода может внести свои коррективы очень быстро. Например, ветер. Или если температура меняется, то может и скорость меняться.

А нам очень важно, чтобы скорость не менялась — максимум 0,5 км в час. У нас есть тренер, который стоит вместе с нами на горе разгона, и он каждый прыжок контролирует нашу скорость, и мы знаем, что происходит, какая скорость сейчас, — рассказал Абраменко.

Напомним, в октябре 2024 года Александр Абраменко объявил о завершении своей карьеры. В мае он решил не подписывать новый контракт в статусе спортсмена и вошел в тренерский штаб команды.

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