Абраменко розказав, які підказки тренера фристайліст встигає зробити за три секунди стрибка

Олімпійський чемпіон з лижної акробатики Олександр Абраменко розповів, що у фристайлі стрибок триває три секунди, і за цей час тренер встигає робити підказки.

Про це він розповів у п’ятому випуску відеоподкасту Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Абраменко розвінчав фейки про стрибки у фристайлі

Спершу Абраменко підтвердив, що стрибок у лижній акробатиці справді триває три секунди.

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Тоді ведучий запитав в олімпійського чемпіона про підказки від тренера безпосередньо у момент виконання стрибка і що вдається зробити за цей короткий час.

— Звісно, що багато що контролюю я, але ми стрибаємо під відкритим небом, тому погода може внести свої корективи дуже швидко. Наприклад, вітер. Або якщо температура змінюється, то може й швидкість змінитися.

А нам дуже важливо, щоб швидкість не мінялася – максимум 0,5 км на годину. У нас є тренер, який стоїть разом з нами на горі розгону, і він кожен стрибок контролює нашу швидкість, і ми знаємо, що відбувається, яка швидкість наразі, – розповів Абраменко.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Олександр Абраменко оголосив про завершення своєї кар’єри. У травні він вирішив не підписувати новий контракт у статусі спортсмена та увійшов до тренерського штабу команди.

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