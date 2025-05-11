Сборная Украины отобралась на Евро-2026 по гандболу

Мужская сборная Украины по гандболу поражением от Фарерских островов завершила отборочную кампанию к чемпионату Европы 2026 года.

Несмотря на поражение сине-желтые квалифицировалась на турнир, что подтвердили на официальном сайте Европейской федерации гандбола (EHF).

Сборная Украины вышла на Евро-2026 по гандболу

В шестом туре отбора сборная Украины уступила Фарерским островам со счетом 35:27 (15:13, 20:14).

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В параллельной игре квартета Нидерланды одержали победу над Косово (34:29), которые остались на последней строчке турнирной таблицы группы.

А вот Украина смогла с третьего места квалифицироваться на чемпионат Европы 2026 года по гандболу, попав в четверку лучших команд, занявших третьи места.

Благодаря рейтингу среди команд, занявших третьи места, на Евро-2026 также вышли Румыния, Италия и Швейцария.

Командами, которые не смогли выйти с третьего места на турнир стали Литва, Греция, Финляндия и Бельгия.

Фото: Федерация гандбола Украины

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