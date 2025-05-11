Збірна України відібралася на Євро-2026 з гандболу
Чоловіча збірна України з гандболу поразкою від Фарерських островів завершила відбіркову кампанію до чемпіонату Європи 2026 року.
Попри поразку синьо-жовті кваліфікувалася на турнір, що підтвердили на офіційному сайті Європейської федерації гандболу (EHF).
Збірна України вийшла на Євро-2026 з гандболу
У шостому турі відбору збірна України поступилася Фарерським островам із рахунком 35:27 (15:13, 20:14).
У паралельній грі квартету Нідерланди здобули перемогу над Косово (34:29), які залишилися на останній сходинці турнірної таблиці групи.
А ось Україна змогла з третього місця кваліфікуватися на чемпіонат Європи 2026 року з гандболу, потрапивши до четвірки найкращих команд, які посіли треті місця.
Завдяки рейтингу серед команд, що посіли треті місця, на Євро-2026 також вийшли Румунія, Італія та Швейцарія.
Командами, які не змогли вийти з третього місця на турнір стали Литва, Греція, Фінляндія та Бельгія.
Фото: Федерація гандболу України