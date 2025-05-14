Шахтер в серии пенальти победил Динамо и завоевал Кубок Украины-2025
Шахтер стал обладателем Кубка Украины сезона-2024/25. В финальной встрече горняки в серии пенальти обыграли киевское Динамо.
Матч Шахтер — Динамо состоялся на Центральном стадионе в Житомире и завершился ничьей 1:1 после основного и дополнительного времени. В серии пенальти более точными были горняки — 6:5.
Шахтер — Динамо: как прошел матч
В первом тайме Шахтер больше владел мячом, но Динамо преобладало по созданным острым моментам у ворот соперников.
Собственно, попытки бело-синих окупились и на 44-й минуте матча Андрей Ярмоленко открыл счет в матче, пробив в касание в угол ворот после прострела от Владислава Дубинчака.
После перерыва наставник Шахтера Марино Пушич внес коррективы и выпустил на поле Кауана Элиаса вместо Эгиналду.
Впоследствии стало известно, что эта замена сработала, ведь бразилец восстановил паритет, точно пробив в правый нижний угол ворот. Кроме того, этот гол для 19-летнего форварда стал дебютным в футболке Шахтера.
Основное время матча завершилось ничьей 1:1 и команды перешли к экстра-таймам, которые так же не определили сильнейшего.
В серии послематчевых пенальти на четвертом ударе голкипер Динамо Руслан Нещерет взял удар Кауана Элиаса, но рано вышел с линии ворот, поэтому бразилец перебил пенальти и на этот раз не ошибся.
Зато ошибку допустил игрок киевского Динамо Александр Караваев во время шестого удара, что стоило бело-синим трофея.
Шахтер — Динамо — 1:1 (пен. 6:5)
- Шахтер: Резник, Тобиас (Грам, 102), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон (Крыськив, 62), Бондаренко (Назарина, 62), Судаков (Цуканов, 90), Педриньо (Алиссон, 62), Кевин, Эгиналду (Кауан Элиас, 46).
- Динамо: Нещерет, Попов, Михавко (Биловар, 111), Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михайленко, Тымчик, Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Буяльский (Пихаленок, 81), Ярмоленко (Волошин, 81), Ванат.
- Голы: Кауан Элиас, 64 — Ярмоленко, 44
Таким образом после победы горняки стали 15-кратными победителями Кубка Украины по футболу, что является новым рекордом. У Динамо всего завоевано 13 трофеев этого турнира.
Кроме того победа в финале Кубка Украины обеспечила Шахтеру квалификационный отбор в Лиге Европы. Шансы выйти в Лигу чемпионов горняки потеряли досрочно.