Шахтер в серии пенальти победил Динамо и завоевал Кубок Украины-2025

Шахтер стал обладателем Кубка Украины сезона-2024/25. В финальной встрече горняки в серии пенальти обыграли киевское Динамо.

Матч Шахтер — Динамо состоялся на Центральном стадионе в Житомире и завершился ничьей 1:1 после основного и дополнительного времени. В серии пенальти более точными были горняки — 6:5.

Шахтер — Динамо: как прошел матч

В первом тайме Шахтер больше владел мячом, но Динамо преобладало по созданным острым моментам у ворот соперников.

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Собственно, попытки бело-синих окупились и на 44-й минуте матча Андрей Ярмоленко открыл счет в матче, пробив в касание в угол ворот после прострела от Владислава Дубинчака.

После перерыва наставник Шахтера Марино Пушич внес коррективы и выпустил на поле Кауана Элиаса вместо Эгиналду.

Впоследствии стало известно, что эта замена сработала, ведь бразилец восстановил паритет, точно пробив в правый нижний угол ворот. Кроме того, этот гол для 19-летнего форварда стал дебютным в футболке Шахтера.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1 и команды перешли к экстра-таймам, которые так же не определили сильнейшего.

В серии послематчевых пенальти на четвертом ударе голкипер Динамо Руслан Нещерет взял удар Кауана Элиаса, но рано вышел с линии ворот, поэтому бразилец перебил пенальти и на этот раз не ошибся.

Зато ошибку допустил игрок киевского Динамо Александр Караваев во время шестого удара, что стоило бело-синим трофея.

Шахтер — Динамо — 1:1 (пен. 6:5)

Шахтер: Резник, Тобиас (Грам, 102), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон (Крыськив, 62), Бондаренко (Назарина, 62), Судаков (Цуканов, 90), Педриньо (Алиссон, 62), Кевин, Эгиналду (Кауан Элиас, 46).

Резник, Тобиас (Грам, 102), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон (Крыськив, 62), Бондаренко (Назарина, 62), Судаков (Цуканов, 90), Педриньо (Алиссон, 62), Кевин, Эгиналду (Кауан Элиас, 46). Динамо: Нещерет, Попов, Михавко (Биловар, 111), Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михайленко, Тымчик, Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Буяльский (Пихаленок, 81), Ярмоленко (Волошин, 81), Ванат.

Нещерет, Попов, Михавко (Биловар, 111), Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михайленко, Тымчик, Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Буяльский (Пихаленок, 81), Ярмоленко (Волошин, 81), Ванат. Голы: Кауан Элиас, 64 — Ярмоленко, 44

Таким образом после победы горняки стали 15-кратными победителями Кубка Украины по футболу, что является новым рекордом. У Динамо всего завоевано 13 трофеев этого турнира.

Кроме того победа в финале Кубка Украины обеспечила Шахтеру квалификационный отбор в Лиге Европы. Шансы выйти в Лигу чемпионов горняки потеряли досрочно.

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