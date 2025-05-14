Шахтар у серії пенальті переміг Динамо і завоював Кубок України-2025

Шахтар став володарем Кубка України сезону-2024/25. У фінальній зустрічі гірники у серії пенальті обіграли київське Динамо.

Матч Шахтар – Динамо відбувся на Центральному стадіоні у Житомирі та завершився нічиєю 1:1 після основного та додаткового часу. У серії пенальті влучнішими були гірники – 6:5.

Шахтар – Динамо: як минув матч

У першому таймі Шахтар більше володів м’ячем, але Динамо переважало за створеними гострими моментами біля воріт суперників.

Власне, спроби біло-синіх окупилися і на 44-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі, пробивши в дотик у кут воріт після прострілу від Владислава Дубінчака.

Після перерви наставник Шахтаря Маріно Пушич вніс корективи та випустив на поле Кауана Еліаса замість Егіналду.

Згодом стало відомо, що ця заміна спрацювала, адже бразилець відновив паритет, влучно пробивши у правий нижній кут воріт. Крім того, цей гол для 19-річного форварда став дебютним у футболці Шахтаря.

Основний час матчу завершився нічиєю 1:1 і команди перейшли до екстратаймів, які так само не визначили сильнішого.

У серії післяматчевих пенальті на четвертому ударі голкіпер Динамо Руслан Нещерет взяв удар Кауана Еліаса, але зарано вийшов із лінії воріт, тому бразилець перебив пенальті і цього разу не схибив.

Натомість помилки припустився гравець київського Динамо Олександр Караваєв під час шостого удару, що вартувало біло-синім трофею.

Шахтар – Динамо – 1:1 (пен. 6:5)

Різник, Тобіас (Грам, 102), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон (Криськів, 62), Бондаренко (Назарина, 62), Судаков (Цуканов, 90), Педріньо (Аліссон, 62), Кевін, Егіналду (Кауан Еліас, 46). Динамо: Нещерет, Попов, Михавко (Біловар, 111), Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михайленко, Тимчик, Шапаренко (Бражко, 74), Кабаєв (Караваєв, 91), Буяльський (Піхальонок, 81), Ярмоленко (Волошин, 81), Ванат.

Нещерет, Попов, Михавко (Біловар, 111), Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михайленко, Тимчик, Шапаренко (Бражко, 74), Кабаєв (Караваєв, 91), Буяльський (Піхальонок, 81), Ярмоленко (Волошин, 81), Ванат. Голи: Кауан Еліас, 64 — Ярмоленко, 44

Таким чином після перемоги гірники стали 15-разовими переможцями Кубка України з футболу, що є новим рекордом. У Динамо всього завойовано 13 трофеїв цього турніру.

Крім того перемога у фіналі Кубка України забезпечила Шахтарю кваліфікаційний відбір у Лізі Європи. Шанси вийти у Лігу чемпіонів гірники втратили достроково.

