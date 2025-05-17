Отступные составили почти €60 млн: Реал объявил о первом летнем трансфере

Мадридский Реал объявил, что достиг договоренности с английским Борнмутом о переходе 20-летнего защитника Дина Хейсена. Он стал первым новичком сливочных на сезон-2025/26.

О достижении договоренности объявили оба клуба.

Дин Хейсен — игрок Реала

Контракт Реала и Хейсена рассчитан до 30 июня 2030 года. Он официально присоединится к команде с 1 июня 2025 года. Это означает, что уроженец Нидерландов сможет выступить в футболке бланкос на Клубном чемпионате мира.

Сейчас смотрят

В Борнмуте сообщили, что испанцы активировали клаусулу отступных в размере 50 млн фунтов стерлингов (более €59 млн).

Дин Хейсен в своей 20 лет является игроком сборной Испании и успел поиграть в итальянской Серии А за Ювентус и Рому, а также в английской Премьер-лиге за Борнмут.

В текущем сезоне Хейсен провел 30 матчей за вишен в АПЛ, отличившись в воротах Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед и Арсенала. Также испанец номинирован на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона-2024/25.

В составе вишен Хейсен является партнером в центре обороны игрока сборной Украины Ильи Забарного, проведя в паре 24 матча.

Ожидается, что со следующего сезона Реал будет возглавлять испанец Хаби Алонсо. Он уже объявил, что покидает леверкузенский Байер, который в прошлом сезоне привел к чемпионству в Бундеслиге.

Источники: ФК Реал Мадрид, ФК Борнмут

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.