На войне погиб Александр Калиниченко, двукратный призер ЧМ по гребле

На войне погиб двукратный призер чемпионатов мира по гребле на каноэ Александр Калиниченко. Его считали пропавшим без вести более полутора лет.

Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта на своей странице в Facebook.

Александр Калиниченко погиб

Александр Калиниченко добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Он защищал Киев и воевал под Бахмутом в Донецкой области.

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После контузии он продолжил защищать нашу страну на Купянском и Запорожском направлениях.

Калиниченко пропал без вести во время выполнения боевого задания 30 ноября 2023 года. В мае этого года подтвердилось, что он погиб.

— Александр был не только героем, но и любящим мужем, заботливым отцом, братом, другом и наставником. Его дома ждали жена, дочь и сын, — отметили в комитете ВР.

Что известно об Александре Калиниченко

Александр Калиниченко родился 18 мая 1966 года. Окончил Киевский институт физической культуры.

В 1983 году он стал чемпионом Европы среди юниоров в составе каноэ-семерки. А через три года завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Монреале в паре с Виктором Ренейским на дистанции 500 м.

В составе сборной Украины в 1993 году получил бронзу чемпионата мира в Копенгагене в составе каноэ-четверки.

Фото: Фастовский городской совет, Unsplash

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