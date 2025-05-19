На війні загинув Олександр Калініченко, дворазовий призер ЧС з веслування

На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко. Його вважали зниклим безвісти понад півтора року.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Калініченко загинув

Олександр Калініченко добровільно вступив до лав Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Він захищав Київ та воював під Бахмутом на Донеччині.

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Після контузії він продовжив боронити нашу країну на Куп’янському та Запорізькому напрямках.

Калініченко зник безвісти під час виконання бойового завдання 30 листопада 2023 року. У травні цього року підтвердилося, що він загинув.

— Олександр був не лише героєм, а й люблячим чоловіком, турботливим батьком, братом, другом і наставником. Його вдома чекали дружина, донька та син, – зазначили у комітеті ВР.

Що відомо про Олександра Калініченка

Олександр Калініченко народився 18 травня 1966 року. Закінчив Київський інститут фізичної культури.

У 1983 році він став чемпіоном Європи серед юніорів у складі каное-сімки. А через три роки завоював срібну медаль чемпіонату світу у Монреалі у парі з Віктором Ренейським на дистанції 500 м.

У складі збірної України у 1993 році здобув бронзу чемпіонату світу у Копенгагені у складі каное-четвірки.

Фото: Фастівська міська рада , Unsplash

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