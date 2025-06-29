Топурия брутально нокаутировал Оливейру на UFC 317 и стал чемпионом в легком весе
Испанец грузинского происхождения Илия Топурия жестоко нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе.
Таким образом он стал лишь десятым двукратным двукратным чемпионом в истории UFC, продлив свою непобедимую серию до 17 побед.
Топурия нокаутировал Оливейру на турнире UFC 317
Поединок длился чуть больше двух минут. 27-летний испанский спортсмен завершил бой брутальной комбинацией прямых правых и левых хуков, отправив Оливейру в нокаут.
– Я представляю новую эру смешанных боевых искусств. Это следующий уровень игры, — сказал Топурия.
В апреле Топурия отказался от титула чемпиона в полулегком весе, чтобы перейти в легкий вес.
EL MATADOR IS KING #UFC317 | @TopuriaIlia pic.twitter.com/OW1jQYokzS
— UFC (@ufc) June 29, 2025
Пояс чемпиона UFC в легком весе стал вакантным после того, как россиянин Ислам Махачев перешел в полусредний вес.
Оливейра ранее владел титулом UFC в полулегком весе с мая 2021-го по май 2022 года.
Тогда его лишили пояса, поскольку перед второй защитой титула боец не добрал вес. Это был первый случай в истории UFC, когда действующий чемпион потерял титул из-за недостаточного веса.
Первую защиту пояса в легком весе Топурия может провести против Пэдди Пимлетта, с которым у Топурии произошел конфликт из-за высмеивания британца по поводу российско-грузинской войны 2008 года.
Топурия на это остро отреагировал, отметив, что когда началась война, он жил в Грузии, и подчеркнул – это была жестокая война.