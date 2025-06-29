Топурія брутально нокаутував Олівейру на UFC 317 і став чемпіоном у легкій вазі

Іспанець грузинського походження Ілія Топурія жорстоко нокаутував бразильця Чарльза Олівейру та здобув вакантний титул чемпіона у легкій вазі на турнірі UFC 317 у Лас-Вегасі.

Так він став лише десятим дворазовим чемпіоном в історії UFC, продовживши свою непереможну серію до 17 перемог.

Топурія нокаутував Олівейру на турнірі UFC 317

Поєдинок тривав трохи більше від двох хвилин. 27-річний іспанський спортсмен завершив бій брутальною комбінацією прямих правих та лівих хуків, відправивши Олівейру в нокаут.

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– Я представляю нову еру змішаних бойових мистецтв. Це наступний рівень гри, – сказав Топурія.

У квітні Топурія відмовився від титулу чемпіона у напівлегкій вазі, щоби перейти в легку вагу.

Пояс чемпіона UFC у легкій вазі став вакантним після того, як росіянин Іслам Махачов перейшов у напівсередню вагу.

Олівейра раніше володів титулом UFC у напівлегкій вазі з травня 2021-го до травня 2022 року.

Тоді його позбавили поясу, оскільки перед другим захистом титулу боєць не добрав вагу. Це був перший випадок в історії UFC, коли чинний чемпіон втратив титул через недостатню вагу.

Перший захист поясу у легкій вазі Топурія може провести проти Педді Пімлетт, з яким у Топурії стався конфлікт через висміювання британця щодо російсько-грузинської війни 2008 року.

Топурія на це гостро відреагував, зазначивши, що коли почалася війна, він жив у Грузії, і наголосив – це була жорстока війна.

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