Шахтер разгромил финский Ильвес в первом матче квалификации Лиги Европы 2025/26

Донецкий клуб Шахтер разгромил финскую команду Ильвес Тампере на арене Стожице в словенской Любляне в первом матче квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

Встреча завершилась победой Шахтера со счетом 6:0.

Шахтер — Ильвес: обзор матча Лиги Европы 2025/26

Первый гол Шахтера совершил правый полузащитник Алиссон Сантана в ворота Ильвеса, открыв счет в матче Лиги Европы 2025/26.

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Нападающий Шахтера Кауан Элиас замкнул подачу от флажка, забив второй гол горняков в ворота финской команды — после углового. Кроме этого, это был его дебютный гол в еврокубках.

Вскоре Элиас сделал дубль, вырвав мяч у защитника Ильвеса. Таким образом он совершил третий гол в пользу Шахтера.

Вскоре Алиссон мог оформить хет-трик, но с его ударом справился вратарь. Однако первым на мяче оказался нападающий Кевин Сантос, забравший четвертый гол для горняков.

Пятый гол в пользу Шахтера оформил правый вингер и атакующий полузащитник Педриньо, а шестой — нападающий и левый вингер Невертон.

Это был первый официальный матч для Арды Турана на посту главного тренера Шахтера. В конце мая он заменил на должности Марино Пушича из Хорватии.

Ответный матч состоится через неделю, то есть 17 июля.

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