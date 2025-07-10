Шахтер разгромил финский Ильвес в первом матче квалификации Лиги Европы 2025/26
Донецкий клуб Шахтер разгромил финскую команду Ильвес Тампере на арене Стожице в словенской Любляне в первом матче квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
Встреча завершилась победой Шахтера со счетом 6:0.
Шахтер — Ильвес: обзор матча Лиги Европы 2025/26
Первый гол Шахтера совершил правый полузащитник Алиссон Сантана в ворота Ильвеса, открыв счет в матче Лиги Европы 2025/26.
Нападающий Шахтера Кауан Элиас замкнул подачу от флажка, забив второй гол горняков в ворота финской команды — после углового. Кроме этого, это был его дебютный гол в еврокубках.
Аліссон сьогодні ????????????
⚽️⚽️ 19-річний півзахисник оформив дубль! ????????#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/CtCe34IiuE
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
Вскоре Элиас сделал дубль, вырвав мяч у защитника Ильвеса. Таким образом он совершил третий гол в пользу Шахтера.
Вскоре Алиссон мог оформить хет-трик, но с его ударом справился вратарь. Однако первым на мяче оказался нападающий Кевин Сантос, забравший четвертый гол для горняков.
4:0 ⚽️ І ЦЕ КЕ-Е-ЕВІ-І-ІН! ????#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/GtffeYhVHl
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
Пятый гол в пользу Шахтера оформил правый вингер и атакующий полузащитник Педриньо, а шестой — нападающий и левый вингер Невертон.
Это был первый официальный матч для Арды Турана на посту главного тренера Шахтера. В конце мая он заменил на должности Марино Пушича из Хорватии.
Ответный матч состоится через неделю, то есть 17 июля.