Шахтар розгромив фінський Ільвес у першому матчі кваліфікації Ліги Європи 2025/26
Донецький клуб Шахтар розгромив фінську команду Ільвес Тампере на арені Стожиці у словенській Любляні у першому матчі кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26.
Зустріч завершилася перемогою Шахтаря з рахунком 6:0.
Шахтар – Ільвес: огляд матчу Ліги Європи 2025/26
Перший гол Шахтаря здійснив правий півзахисник Аліссон Сантана у ворота Ільвеса, відкривши рахунок у матчі Ліги Європи 2025/26.
Нападник Шахтаря Кауан Еліас замкнув подачу від прапорця, забивши другий гол гірників у ворота фінської команди – після кутового. Крім цього, це був його дебютний гол в єврокубках.
Аліссон сьогодні ????????????
⚽️⚽️ 19-річний півзахисник оформив дубль! ????????#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/CtCe34IiuE
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
Згодом Еліас зробив дубль, виборовши м’яч у захисника Ільвеса. Таким чином він здійснив третій гол на користь Шахтаря.
Незабаром Аліссон міг оформити хет-трик, але з його ударом упорався воротар. Однак першим на м’ячі опинився нападник Кевін Сантос, який забрав четвертий гол для гірників.
4:0 ⚽️ І ЦЕ КЕ-Е-ЕВІ-І-ІН! ????#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/GtffeYhVHl
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
П’ятий гол на користь Шахтаря оформив правий вінгер і атакувальний півзахисник Педріньйо, а шостий – нападник і лівий вінгер Невертон.
Це був перший офіційний матч для Арди Турана на посаді головного тренера Шахтаря. Наприкінці травня він замінив на посаді Марино Пушича з Хорватії.
Матч-відповідь відбудеться через тиждень, тобто 17 липня.