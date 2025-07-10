Шахтар розгромив фінський Ільвес у першому матчі кваліфікації Ліги Європи 2025/26

Донецький клуб Шахтар розгромив фінську команду Ільвес Тампере на арені Стожиці у словенській Любляні у першому матчі кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26.

Зустріч завершилася перемогою Шахтаря з рахунком 6:0.

Шахтар – Ільвес: огляд матчу Ліги Європи 2025/26

Перший гол Шахтаря здійснив правий півзахисник Аліссон Сантана у ворота Ільвеса, відкривши рахунок у матчі Ліги Європи 2025/26.

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Нападник Шахтаря Кауан Еліас замкнув подачу від прапорця, забивши другий гол гірників у ворота фінської команди – після кутового. Крім цього, це був його дебютний гол в єврокубках.

Згодом Еліас зробив дубль, виборовши м’яч у захисника Ільвеса. Таким чином він здійснив третій гол на користь Шахтаря.

Незабаром Аліссон міг оформити хет-трик, але з його ударом упорався воротар. Однак першим на м’ячі опинився нападник Кевін Сантос, який забрав четвертий гол для гірників.

П’ятий гол на користь Шахтаря оформив правий вінгер і атакувальний півзахисник Педріньйо, а шостий – нападник і лівий вінгер Невертон.

Це був перший офіційний матч для Арди Турана на посаді головного тренера Шахтаря. Наприкінці травня він замінив на посаді Марино Пушича з Хорватії.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, тобто 17 липня.

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