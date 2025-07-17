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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Усик – Дюбуа 2: где смотреть бой в Украине

Усик дюбуа 2 промо

Бой-реванш в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне. Поединок ориентировочно начнется в 23:30 по киевскому времени.

Вечер бокса пройдет на Уэмбли. На кону главного боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, пояса Усика по версиям WBC, WBA, WBO и IBO и пояс IBF, которым владеет Дюбуа.

Бой Усик – Дюбуа 2, где смотреть в Украине и кто покажут событие, рассказывают Факты ICTV.

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Усик – Дюбуа 2: где смотреть реванш

Прямую трансляцию Усик – Дюбуа 2 поклонники бокса в Украине смогут посмотреть на платформе Megogo. Медиасервис покажет главный бой вечера, а также все поединки андеркарда.

Бой-реванш Усик – Дюбуа 2 пользователи смогут посмотреть по таким подпискам Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Трансляция вечера бокса будет доступна в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение, который появится на платформе в день события.

Бой Усик – Дюбуа 2 и поединок с участием украинца Даниэля Лапина будет комментировать Владимир Кобельков со стадиона Уэмбли. Другие встречи андеркарда прокомментируют Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Напомним, основному бою вечера между Усиком и Дюбуа будут предшествовать пять поединков андеркарда, где на ринг выйдут, в частности двое украинских боксеров.

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Фото: Queensberry

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БоксДаніель ДюбуаАлександр Усик
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