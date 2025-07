Бой Усик — Дюбуа: дата и место поединка за титул абсолютного чемпиона

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 19 июля. Действо пройдет на лондонском стадионе Уэмбли.

Об этом сначала сообщило издание The Ring, а вскоре официально подтвердила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Так, сначала боксеры должны были встретиться на ринге 12 июля, в тот же день, что и шоу Ring Magazine с участием Эдгара Берланга — Хамза Шираза и Шакура Стивенсона — Уильяма Зепеды в Нью-Йорке.

Однако впоследствии поединок был перенесен на 19 июля. На кону будут стоять все четыре ключевых пояса хевивейта: Усик владеет титулами WBC, WBA и WBO, а британский боксер является чемпионом IBF.

Unfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown ????

Позже был опубликован промо-ролик к бою-реваншу Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

It’s ???????????? on the line at Wembley ????️@DynamiteDubois looks to become the first British Undisputed Heavyweight Champion this century in a collosal rematch with @usykaa ????

Watch worldwide on DAZN ????

Pre-register for tickets here ???? https://t.co/HetTfzMIJe#UsykDubois2 |… pic.twitter.com/CfFFetn2W6

