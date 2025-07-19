Реванш Усик — Дюбуа: во сколько начнется долгожданный бой

19 июля 2025 года на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне состоится одно из самых ожидаемых событий года — реванш Усик Дюбуа. Этот бой определит, кто же останется абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Во сколько реванш Усик — Дюбуа и что запланировано на вечер, читайте в нашем материале.

Реванш Усик — Дюбуа: во сколько начнется андеркард вечера бокса

Шоу от британского промоутера Фрэнка Уоррена начнется в 19:00 по киевскому времени. Однако время боя Усик Дюбуа 2 будет другим, так как перед главным событием зрители и телезрители увидят бои андеркарда.

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В андеркарде реванша Усик — Дюбуа 2 запланировано сравнительно мало поединков. Их всего пять, из которых два с участием украинских боксеров.

Изначально должен был пройти бой между двумя украинцами, Андреем Новицким и Владиславом Сиренко, но он не состоится. Для Владислава нашли нового соперника.

Список боев андеркарда:

Лоуренс Околи (Великобритания) – Кевин Лерена (ЮАР) — за титул чемпиона WBC Silver в супертяжёлом весе (10 раундов);

Даниэль Лапин (Украина) – Льюис Эдмондсон (Великобритания) — за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжёлом весе (10 раундов);

Лаша Гурули (Грузия) – Джеймс Фрэнсис (Великобритания) — суперлегкий вес (10 раундов);

Владислав Сиренко (Украина) – Соломон Дакрес (Великобритания) — супертяжёлый вес (10 раундов);

Адам Хамед (ОАЭ) – Эзекиэль Грегорес (Аргентина) — суперлегкий вес (6 раундов).

Усик — Дюбуа 2: во сколько бой супертяжеловесов

На площадке, которая выступит официальным транслятором шоу в Украине, Мегого, указано, что точное время начала боя Усик Дюбуа 2 — 23:30 по Киеву. Это время выхода бойцов на ринг.

Предыдущие крупные бои с участием Усика (два боя с Фьюри) начинались даже после 01:00 ночи.

Рекордные гонорары за реванш Усик — Дюбуа

Общая сумма гонораров за реванш Усик Дюбуа достигнет рекордных 150 миллионов фунтов стерлингов, это около 203,5 миллионов долларов США.

Основную часть, а именно 132,28 миллиона долларов, получит украинец Александр Усик (65% от общего пула), а британец Даниэль Дюбуа — 71,22 миллиона долларов (35%). Это самые крупные гонорары в карьере обоих спортсменов.

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Фото: Queensberry

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