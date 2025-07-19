Реванш Усик – Дюбуа: о котрій годині розпочнеться довгоочікуваний бій

19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться одна з найочікуваніших подій року – реванш Усик – Дюбуа. Цей бій визначить, хто ж залишиться абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

О котрій годині реванш Усик – Дюбуа і що заплановано на вечір, читайте в нашому матеріалі.

Реванш Усик – Дюбуа: о котрій годині розпочнеться андеркард вечора боксу

Шоу від британського промоутера Френка Воррена розпочнеться о 19:00 за київським часом. Однак час бою Усик – Дюбуа 2 буде іншим, адже перед головною подією глядачі та телеглядачі побачать бої андеркарду.

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В андеркарді реваншу Усик – Дюбуа 2 заплановано порівняно мало поєдинків. Їх лише п’ять, з яких два за участю українських боксерів.

Спочатку мав відбутися бій між двома українцями, Андрієм Новицьким і Владиславом Сіренком, але він не відбудеться. Для Владислава знайшли нового суперника.

Список боїв андеркарда:

Лоуренс Околі (Велика Британія) – Кевін Лерена (ПАР) – за титул чемпіона WBC Silver у суперважкій вазі (10 раундів);

Даніель Лапін (Україна) – Льюїс Едмондсон (Велика Британія) – за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі (10 раундів);

Лаша Гурулі (Грузія) – Джеймс Френсіс (Велика Британія) – суперлегка вага (10 раундів);

Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес (Велика Британія) – суперважка вага (10 раундів);

Адам Хамед (ОАЕ) – Езекіель Грегорес (Аргентина) – суперлегка вага (6 раундів).

Усик – Дюбуа 2: о котрій годині бій суперважковаговиків

На майданчику, який виступить офіційним транслятором шоу в Україні, Мегого, зазначено, що точний час початку бою Усик Дюбуа 2 – 23:30 за Києвом. Це час виходу бійців на ринг.

Попередні великі бої за участю Усика (два бої з Ф’юрі) починалися навіть після 01:00.

Рекордні гонорари за реванш Усик – Дюбуа

Загальна сума гонорарів за реванш Усик – Дюбуа сягне рекордних 150 мільйонів фунтів стерлінгів, це близько 203,5 мільйонів доларів США.

Основну частину, а саме 132,28 мільйона доларів, отримає українець Олександр Усик (65% від загального пулу), а британець Даніель Дюбуа – 71,22 мільйона доларів (35%). Це найбільші гонорари в кар’єрі обох спортсменів.

Фото: Queensberry

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