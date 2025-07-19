Усик – Дюбуа 2: полный андеркард вечера бокса

Сегодня, 19 июля, состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

На кону боя Усик – Дюбуа 2, который состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне, будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Факты ICTV рассказывают, что известно об андеркарде поединка Усик – Дюбуа 2.

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Андеркард Усик – Дюбуа 2

В андеркарде реванша Усик – Дюбуа будет относительно небольшое количество боев — всего пять, два из которых с участием украинцев.

Сначала планировался бой двух украинцев Андрея Новицкого и Владислава Сиренко, но он сорвался. Поэтому для последнего нашли другого оппонента.

Лоуренс Околи (Великобритания) – Кевин Лерена (ЮАР) – за титул чемпиона WBC Silver в супертяжелом весе (10 раундов);

Даниэль Лапин (Украина) – Льюис Эдмондсон (Великобритания) – за пояса IBF Intercontinental and WBA Continental в полутяжелом весе (10 раундов);

Лаша Гурули (Грузия) – Джеймс Фрэнсис (Великобритания) – суперлегкий вес (10 раундов);

Владислав Сиренко (Украина) – Соломон Дакрес (Великобритания) – супертяжелый вес (10 раундов);

Адам Хамед (ОАЭ) – Эзекиэль Грегорес (Аргентина) – суперлегкий вес (6 раундов).

Ранее букмекеры дали прогноз на бой-реванш Усик — Дюбуа. По их мнению, фаворитом поединка является украинский боксер, который владеет поясами WBO, WBA и IBO.

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