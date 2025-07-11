Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя за абсолют

Букмекеры принимают ставки на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

На кону поединка будут стоять главные чемпионские пояса, которыми владеет украинец, — WBO, WBA и IBO, а также титул IBF, который имеет британец.

По мнению букмекеров, фаворитом второго боя Усик – Дюбуа является украинский боксер.

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Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.40, успех британца оценивается котировкой 3.70. Вероятность ничьей прогнозируют в 17.00.

В поединке Усик — Дюбуа 2 букмекеры отдают предпочтение досрочной победе Александра с коэффициентом 2.20. Вероятность триумфа украинца по очкам — 3.0.

На реванш Усик — Дюбуа букмекеры дают прогноз, что бой продлится все 12 раундов.

Что известно о реванше Усик — Дюбуа

О реванше Усик — Дюбуа объявили в апреле. Сначала сообщалось, что бой состоится 12 июля, но впоследствии была согласована дата 19 июля.

В рамках большого боксерского вечера ожидается несколько интересных поединков:

Украинец Даниэль Лапин, владеющий титулами IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, встретится на ринге с британским бойцом Льюисом Эдмондсоном. Оба спортсмена имеют одинаковую статистику: по 11 побед и ни одного поражения.

Еще один украинский боксер, представитель супертяжелого веса Владислав Сиренко (22 победы, 19 из них нокаутом), выйдет на бой против британца Соломона Дакреса. Сначала Сиренко должен был соревноваться с другим украинцем Андреем Новицким, но тот снялся из-за травмы.

Также в программе шоу поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Лоуренса Околи против чемпиона WBC в бриджервейте из Южной Африки Кевина Лерены.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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