Усик – Дюбуа 2: известно, кто исполнит гимн Украины перед боем на Уэмбли

Певица Надя Дорофеева исполнит гимн Украины перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа 2 состоится 19 июля на арене Уэмбли в Лондоне.

Усик — Дюбуа 2: Дорофеева исполнит гимн Украины

О том, что Надя Дорофеева будет исполнять украинский славень перед поединком Усика и Дюбуа сообщили организаторы боя-реванша из промоутерской компании Queensberry Promotions, пишет Tribuna.com.

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– Одна из самых известных поп-звезд Украины DOROFEEVA исполнит национальный гимн, поддерживая украинского чемпиона, – говорится в официальном сообщении.

Надя Дорофеева, как и Александр Усик, – родом из Крыма.

Сама Дорофеева выложила пост со многими фото с вечера Business and Charity Gala Dinner в Лондоне, который имел целью поддержать Украину, Усика и его фонд. На событии певица исполнила некоторые свои хиты.

DOROFEEVA — это сольный проект Нади, которая на протяжении десяти лет была участницей дуэта Время и Стекло вместе с Алексеем Завгородним.

Бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на Уэмбли. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где смотреть бой Усик – Дюбуа 2 и кто покажут событие онлайн в Украине.

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