Шахтер – АЕК: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Шахтер в среду, 14 октября, сыграет матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против греческого АЕКа. Игра состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Шахтер – АЕК: прогноз букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – АЕК являются подопечные Марко Николича.
На победу греческой команды принимаются ставки с коэффициентом 2.65. На победу украинского клуба ставка составляет 2.74. Ничья в матче Шахтер – АЕК в основное время оценивается коэффициентом 3.46.
Согласно прогнозу букмекеров, на то, что обе команды забьют в матче, дают коэффициент 1.70.
Это будет вторая очная встреча команд в истории. Впервые команды встретились в 2023 году в рамках товарищеского матча, который завершился разгромной победой греков со счетом 5:0.
В еврокубках это будет первая встреча команд. Шахтер не проиграл ни одного из пяти матчей против греческих клубов, но в последнем противостоянии уступил Панатинаикосу в серии пенальти в третьем отборочном раунде Лиги Европы прошлого сезона после двух ничьих.
АЕК провел четыре матча против украинских клубов. Последний раз клуб из Афин играл против Зари на групповом этапе Лиги Европы-2020/21, когда победил в гостях (4:1), но проиграл дома (0:3).