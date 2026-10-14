Шахтар у середу, 14 жовтня, зіграє матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти грецького АЕКа. Гра відбудеться на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Шахтар – АЕК: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Шахтар – АЕК є підопічні Марко Ніколича.

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На перемогу грецької команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.65. Успіх українського клубу оцінюють в 2.74. Нічийний результат матчу Шахтар – АЕК в основний час – 3.46.

Згідно з прогнозом букмекерів, на те, що обидві команди відзначаться у матчі дають коефіцієнт 1.70.

Це буде друга очна зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися у 2023 році у межах товариського матчу, який завершився розгромною перемогою греків з рахунком 5:0.

У єврокубках це буде перша зустріч команд. Шахтар не програв жодного з п’яти матчів проти грецьких клубів, але в останньому протистоянні поступився Панатінаїкосу у серії пенальті у третьому відбірковому раунді Ліги Європи минулого сезону після двох нічиїх.

АЕК провів чотири матчі проти українських клубів. Востаннє клуб із Афін грав проти Зорі на загальному етапі Ліги Європи-2020/21, коли переміг в гостях (4:1), але програв вдома (0:3).

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