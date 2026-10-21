Матч Интер – Шахтер в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 21 октября на стадионе Сан-Сиро в Милане (Италия).

Начало матча — 22:00 по киевскому времени.

Матч Интер – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с нерадзурри в Лиге чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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Интер – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Интер – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Интер – Шахтер прокомментирует Вадим Шевякин.

На игре будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 41-летним Гармом Осмерсом. Ему будут ассистировать Кристиан Гиттельман и Кристиан Дитц. Резервным арбитром назначен Флориан Экснер.

За систему VAR будет отвечать Роберт Шредер, которому будет помогать Беньямин Бранд.

Шахтер – единственный клуб, представляющий Украину на основном этапе Лиги чемпионов и в целом на этой стадии еврокубков текущего сезона.

По итогам общего турнирного зачета топ-8 команд автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, попадут в стыковые матчи.

В стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с нидерландским ПСВ со счетом 1:1. А во втором туре обыграл греческий АЕК (3:1).

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