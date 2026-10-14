Шахтер одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во втором туре горняки нанесли поражение греческому АЕКу.

Матч Шахтер — АЕК состоялся в Лондоне на Стэмфорд Бридж и завершился со счетом 3:1.

Шахтер – АЕК: как прошл матч

Уже на 3-й минуте АЕК создал первый опасный момент, когда после розыгрыша углового Арольд Мукуди пробил головой в штангу ворот Шахтера.

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На девятой минуте матча уже Шахтер мог отличиться, но удар Алиссона парировал вратарь греческого клуба Альберто Бриньоли.

Открыть счет в матче гостям удалось на 28-й минуте благодаря голу Ловро Майера, которому ассистировал Ставрос Пилиос.

Однако через пять минут игрок АЕКа Филипе Релваш нарушил правила в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Педриньо.

Перед уходом на перерыв Шахтер мог выйти вперед, но Педро Энрике попал в перекладину.

В начале второго тайма греки пытались поразить ворота Дмитрия Ризника, нанеся шесть ударов за 15 минут.

На 81-й минуте Шахтеру удалось выйти вперед благодаря автоголу Бриньоли после удара Винисиуса Тобиаса. Еще спустя пять минут Изаки Сильва отпасовал на фланг, где находился Глейкер Мендоса. Венесуэлец отправил мяч в верхний угол ворот, сделав счет 3:1.

Шахтер – АЕК – 3:1

Голы: Педриньо, 34, Тобиас, 80, Мендоса, 86 – Майер, 28

Благодаря победе над АЕКом Шахтер поднялся на десятое место в турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в активе четыре очка после двух туров.

В Лиге чемпионов следующий матч подопечные Арды Турана проведут против миланского Интера 21 октября.

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