Донецкий Шахтер сыграл вничью с голландским ПСВ в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Матч прошел в Эйндховене на стадионе Филипс и завершился со счетом 1:1.

ПСВ – Шахтер: как прошёл матч

Горняки открыли счет в матче перед уходом на перерыв. Отметиться удалось Глейкеру Мендозе, который с границы штрафной площадки отправил мяч в нижний угол ворот Матея Коваржа. Для венесуэльца это дебютный гол в Лиге чемпионов.

Сейчас смотрят

Впрочем, ПСВ удалось сравнять счет в начале второго тайма после удара защитника голландского клуба Сержиньо Деста, который также попал в нижний угол ворот.

В конце матча Шахтер активизировался, но попытки «горняков» оказались тщетными. В итоге встреча завершилась ничьей 1:1.

ПСВ – Шахтер – 1:1

Голы: Дест, 48 — Мендоса, 45+1

Следующий матч Шахтера в Лиге чемпионов состоится уже после международного перерыва на матчи сборных. Подопечные Арды Турана проведут номинально домашнюю встречу в Лондоне против греческого АЕКа 14 октября.

По итогам первого тура горняки набрали 1 очко и занимают промежуточное 14-е место. Еще четыре матча первого тура начнутся в 22:00 в четверг, 10 сентября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.