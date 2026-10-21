Матч Інтер – Шахтар в третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться 21 жовтня на стадіоні Сан-Сіро в Мілані (Італія).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Інтер – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із нерадзуррі у Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Інтер – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Інтер – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Інтер – Шахтар прокоментує Вадим Шевякін.

На грі працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з 41-річним Гармом Осмерсом. Йому асистуватимуть Крістиан Гіттельман та Крістіан Дітц. Резервним арбітром призначено Флоріана Екснера.

За систему VAR відповідатиме Роберт Шредер, якому допомагатиме Беньямін Бранд.

Шахтар – єдиний клуб, який представляє Україну на основному етапі Ліги чемпіонів та загалом на цій стадії єврокубків поточного сезону.

За результатами загального турнірного заліку вісім найкращих колективів автоматично пройдуть до 1/8 фіналу. Клуби, що фінішують на позиціях із 9-ї по 24-ту, потраплять у стикові матчі.

У стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар розписав нічию з нідерландським ПСВ з рахунком 1:1. А в другому турі обіграв грецький АЕК (3:1).

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