Семикратная победительница турниров Grand Slam Винус Уильямс вышла замуж за итальянского актера и модель Андреа Прети.

Пара официально поженилась почти через полтора года после подтверждения своих отношений.

Винус Уильямс вышла замуж

45-летняя Уильямс и 37-летний Прети сначала в сентябре сыграли свадьбу в Италии, но решили провести вторую церемонию в Палм-Бич, в штате Флорида, в декабре.

Сейчас смотрят

Сестра Серены Уильямс и ее избранник решили устроить вторую свадьбу, поскольку оформление документов, подтверждающих их первый брак в Италии в сентябре, может занять до восьми месяцев, прежде чем он вступит в силу из-за того, что она иностранка.

Свадебные торжества длились в течение недели и включали девичник, ужины с гостями, а также саму церемонию.

View this post on Instagram A post shared by Vogue Weddings (@vogueweddings)

Во время основной свадебной церемонии, которая состоялась после регистрации брака в суде, Прети вышел вместе со своей мамой под песню I’ll Be There группы Jackson 5, которая, по данным Vogue, “символизировала то, что моя мама значит для Винус”.

Что касается Уильямс, то она вышла под песню Ovunque Sarai группы Irama, которая, по ее словам, «напоминает мне о моей бабушке, которая умерла во время Covid”.

После прочтения написанных обетов пара вышла под песню Signed, Sealed, Delivered Стиви Дандера, а затем танцевала под песню I Only Have Eyes for You группы Flamingos на самой свадьбе.

Уильямс и Прети начали встречаться в июле 2024 года, а 31 января 2025 года объявили о своей помолвке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.