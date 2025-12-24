Семиразова переможниця турнірів Grand Slam Вінус Вільямс вийшла заміж за італійського актора та модель Андреа Преті.

Пара офіційно одружилися майже через півтора року після підтвердження своїх стосунків.

Вінус Вільямс вийшла заміж

45-річна Вільямс та 37-річний Преті спершу у вересні зіграли весілля в Італії, але вирішили провести другу церемонію у Палм-Біч, у штаті Флорида, в грудні.

Сестра Серени Вільямс та її обранець вирішили влаштувати друге весілля, оскільки оформлення документів, що підтверджують їхній перший шлюб в Італії у вересні, може зайняти до восьми місяців, перш ніж він набуде чинності через те, що вона іноземка.

Весільні святкування тривали упродовж тижня та включали дівич-вечір, вечері з гостями, а також безпосередню саму церемонію.

Під час основної весільної церемонії, яка відбулася після реєстрації шлюбу у суді, Преті вийшов разом зі своєю мамою під пісню I’ll Be There гурту Jackson 5, яка, за даними Vogue, “символізувала те, що моя мама означає для Вінус”.

Щодо Вільямс, то вона вийшла під пісню Ovunque Sarai гурту Irama, яка, за її словами, “нагадує мені про мою бабусю, яка померла під час Covid”.

Після прочитання написаних обітниць пара вийшла під пісню Signed, Sealed, Delivered Стіві Dандера, а потім танцювала під пісню I Only Have Eyes for You гурту Flamingos на самому весіллі.

Вільямс і Преті почали зустрічатися в липні 2024 року, а 31 січня 2025 року оголосили про свої заручини.

