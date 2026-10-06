Українська тенісистка Дарія Снігур поступилася в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні, поступившись п’ятій ракетці світу, “нейтральній” Міррі Андрєєвій.

Снігур поступилася у двох сетах з рахунком 2:6, 2:6.

Снігур програла Андрєєвій в 1/8 фіналу в Пекіні

Тенісистки провели на корті 1 годину та 6 хвилин, за які суперниця зробила шість ейсів, а Снігур припустилася однієї подвійної помилки та відіграла чотири із дев’яти брейкпойнтів.

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У першій партії Снігур взяла лише два гейми – обидва на власні подачі. Андрєєва закрила сет із рахунком 6:2 усього за 25 хвилин.

Старт другої частини матчу видався складним для українки: вона поступилася у трьох геймах поспіль (із них два — на власній подачі). Але, у четвертому геймі Дарія оформила зворотний брейк і скоротила відставання. Втім потім українка знову віддала три гейми поспіль.

Снігур – Андрєєва: відеоогляд матчу

1/8 фіналу в Пекіні став для Снігур особистим рекордом, адже вперше у кар’єрі вона зіграла на цій стадії турніру категорії WTA 1000.

Досі найкращим результатом тенісистки було друге коло, до якого вона доходила двічі цього року — на тисячниках у Мадриді та Цинциннаті.

Для Снігур це був другий матч у кар’єрі проти суперниці з першої п’ятірки рейтингу WTA. Раніше у травні цього року вона програла польці Ізі Швьонтек у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Таким чином, виступи в одиночній сітці турніру в Пекіні продовжує лише одна українка Еліна Світоліна. Свій матч 1/8 фіналу вона проведе 7 жовтня проти 30-ї ракетки світу Енн Лі зі США.

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