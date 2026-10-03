Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала волевую победу на старте престижного турнира серии WTA 1000 в столице Китая. В матче второго круга украинка в трех сетах обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову.

Как Свитолина стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине

Старт поединка оказался сложным для украинской теннисистки. В первом сете Свитолина смогла взять всего один гейм, отдав первую партию сопернице всего за 28 минут.

Однако во втором сете Элина перехватила инициативу, совершив стремительный рывок 3:0. При счете 5:1 украинка выходила подавать на сет. Хотя Синяковой удалось сократить отставание до минимального, Свитолина дожала чешку решающим брейком на подаче — 6:4.

Сейчас смотрят

В решающей партии до шестого гейма шла равная борьба (Свитолина вела 3:2), после чего украинка полностью завладела преимуществом. Забрав все последующие гейма и дважды сломав подачу чешки, Свитолина оформила итоговую победу 6:2.

Всего поединок длился два часа и две минуты. На счету Синяковой шесть эйсов и три двойных ошибки, тогда как Свитолина выполнила две подачи на вылет при двух двойных ошибках.

Что значит эта победа для Светолиной

Элина Свитолина в четвертый раз в карьере вышла к третьему кругу этого турнира. Она вернулась на пекинский WTA 1000 в первый раз с 2019 года, когда дошла до четвертьфинала. Лучшим результатом украинки на этих состязаниях остается полуфинал в 2016 году.

Это была уже шестая очная дуэль между Светолиной и Синяковой, в которой украинка одержала шестую победу подряд. В прошлый раз Свитолина обыгрывала чешку на турнире в Индиан-Уэллсе.

В 1/16 финала (третьем круге) турнира WTA 1000 в Пекине Элина Свитолина сыграет против 25-й сеяной греческой теннисистки Марии Саккари, ранее одолевшей австралийку Сторм Гантер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.