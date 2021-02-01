Согласно статистике, в первый год существования закрывается около 90% IT-проектов. По словам Сергея Карташова, причины этого могут быть разнообразными: неуникальная или нежизнеспособная идея, слабая команда, отсутствие возможности сделать демо-версию или базовый прототип продукта.

Мы анализируем сотни проектов для инвесторов. И подобные проблемы, лежащие на поверхности, становятся заметными еще при беглом знакомстве со стартапом, – рассказывает Сергей Карташов.

– Уровень риска таких проектов близок к критическому, а инвесторы стараются обходить их стороной.

Но есть и более сложные случаи. 10% стартапов, успешно прошедших первичный анализ, подвергаются более серьезному исследованию. Как правило, у этих проектов есть уникальная идея, готовый продукт и серьезные амбиции. Но успеха добьются далеко не все.

Сергей Карташов выделяет три типичных проблемы, которые мешают этим стартапам “выстрелить”:

Менеджмент. Зачастую стартапами руководят их основатели. И чаще всего это ошибка. Люди, которые придумывают и создают уникальные продукты – не менеджеры. Это технари с серьезной творческой составляющей. Когда дело доходит до презентации проекта, его развития, масштабирования, эти люди часто принимают неверные решения, которые могут стать фатальными для всего стартапа. Нередко встречаются и авторитарные основатели, которые все решения принимают единолично. Это приводит к конфликтам в команде и выводит проекты на тупиковую ветку развития.

Зачастую стартапами руководят их основатели. И чаще всего это ошибка. Люди, которые придумывают и создают уникальные продукты – не менеджеры. Это технари с серьезной творческой составляющей. Когда дело доходит до презентации проекта, его развития, масштабирования, эти люди часто принимают неверные решения, которые могут стать фатальными для всего стартапа. Нередко встречаются и авторитарные основатели, которые все решения принимают единолично. Это приводит к конфликтам в команде и выводит проекты на тупиковую ветку развития. Бизнес-план. Стартап – это бизнес. А бизнес должен приносить прибыль. Часто разработчики придумывают проект, создают продукт и напрочь забывают о его монетизации. А если у стартапа нет плана по монетизации, скорее всего, он будет не интересен инвестору. Отсутствие финансирования перерастает в нежелание заниматься проектом и он закрывается.

Стартап – это бизнес. А бизнес должен приносить прибыль. Часто разработчики придумывают проект, создают продукт и напрочь забывают о его монетизации. А если у стартапа нет плана по монетизации, скорее всего, он будет не интересен инвестору. Отсутствие финансирования перерастает в нежелание заниматься проектом и он закрывается. Стратегия развития. Это очень важный пункт, на который всегда обращают внимание инвесторы. Даже с сильной командой и с выстроенной линией монетизации менеджмент стартапа должен иметь “дорожную карту” с перспективами развития и масштабирования минимум на несколько лет. На этапе презентации проекта это может быть весьма абстрактный и требующий доработки документ. Но полное отсутствие видения дальнейшего будущего компании отвернет от стартапа потенциальных инвесторов и партнеров.

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На этом этапе отсеивается еще 5, а иногда и 9% стартапов. И только единицы тех, кто подходит к своим продуктам комплексно, привлекают внимание инвесторов, развиваются, масштабируются и добиваются успеха, – утверждает Сергей Карташов.

Основное направление деятельности Generation Partners – поиск подобных проектов, их детальный анализ и рекомендации для инвесторов. Главный офис компании расположен на Кипре. По словам Карташова, это удобно с точки зрения логистики и работы с клиентами в Восточной и Западной Европе. Кроме того, на Кипре очень развито IT-сообщество, а многие стартапы выбирают эту локацию для своих штаб-квартир.